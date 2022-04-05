"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться": граждане разбирают остатки рашистского вертолета. ВИДЕО
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Украинцы разбирают на запчасти остатки уничтоженной российской техники, в том числе вертолетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться", – объясняют свои действия граждане.
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Детям какого именно населенного пункта так "повезет" – неизвестно. Учитывая профиль автора, скорее всего, речь идет о Киевщине.