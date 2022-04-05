Из-за вражеских обстрелов уничтожен харьковский экопарк. Больших хищников, скорее всего, придется усыпить, - Фельдман. ВИДЕО
Об этом в обращении сообщил владелец экопарка Александр Фельдман, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, после вчерашних и сегодняшних массированных обстрелов и бомбардировок можно говорить о том, что экопарка больше нет. Он отметил, что сегодня до конца дня будет принято решение о усыпдении тигров и львов, их вольеры разбиты после обстрела россиянами.
"Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура, чудом остались живые тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки, они в любой момент могут выйти на улицу, повреждено сооружение, где находятся медведи. Сегодня принимается решение, у нас времени до вечера, или всех умертвить, усыпить или принять какой-то момент их перевозки. Никаких шансов, идей, чтобы их перенаправить, нет", - отмечает владелец экопарка.
"Если будет найдена какая-нибудь идея, возможно, кого-то, спасем, маленьких ягуаров, пантер. Но всех взрослых животных, скорее всего, придется умертвить", - резюмирует Фельдман со слезами на глазах.