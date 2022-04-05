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Из-за вражеских обстрелов уничтожен харьковский экопарк. Больших хищников, скорее всего, придется усыпить, - Фельдман. ВИДЕО

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В результате российских обстрелов полностью разрушен харьковский экопарк. В этой связи рассматривается вариант с усыплением крупных хищников.

Об этом в обращении сообщил владелец экопарка Александр Фельдман, информирует  Цензор.НЕТ.

По его словам, после вчерашних и сегодняшних массированных обстрелов и бомбардировок можно говорить о том, что экопарка больше нет. Он отметил, что сегодня до конца дня будет принято решение о усыпдении тигров и львов, их вольеры разбиты после обстрела россиянами.

"Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура, чудом остались живые тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки, они в любой момент могут выйти на улицу, повреждено сооружение, где находятся медведи. Сегодня принимается решение, у нас времени до вечера, или всех умертвить, усыпить или принять какой-то момент их перевозки. Никаких шансов, идей, чтобы их перенаправить, нет", - отмечает владелец экопарка.

"Если будет найдена какая-нибудь идея, возможно, кого-то, спасем, маленьких ягуаров, пантер. Но всех взрослых животных, скорее всего, придется умертвить", - резюмирует Фельдман со слезами на глазах.

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Топ комментарии

  • Nature of Ukraine
    Ніколи не пробачу як вбєте тварин! Їх можна годувати мертвими російськими окупантами. Не смійте їх вбивати
  • Vladimir T fd7dc273
    Прежде чем усыплять:
    1. Связаться с европейскими зоопарками и обществами по защите животных (гугл в помощь)
    2. Предложить БЕСПЛАТНО животных при условии самовывоза. Понятно, европейцы сцыканут ехать по Украине. В Украине влегкую можно найти транспорт (за деньги естественно). Проблема с клетками. Необходимые транспортные клетки можно сварить за несколько часов (за деньги естественно). Перегрузку на европейские машины можно осуществить в безопасном месте на границе.
    3. Подозреваю, что европейским зоопаркам и обществам по защите животных, весь этот геморой и на не на. Тогда их официальные ответы (отказы) немедленно передавать в западные СМИ. 100% опубликуют.
    4. После этого или сразу согласятся, или процесс переходи в долгоиграющую фазу. И если нет возможности ждать неделю/две - усыплять
    5. За день такую операцию конечно не провернешь. Но за 2-3 дня вполне реально.
    6. На всю операцию потребуется несколько тыщ.$. Тут только Фельдман может помочь. Волонтеры и наши фонды сейчас ВСУ заняты. Приоритеты очевидны.

    Успехов. Был там несколько раз с семьей. Рашисты - твари. Не забудем, не простим. Никогда.
  • Redback
    Фельдман - взірцевий українофоб.
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