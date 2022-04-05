"Это жопа должна быть вместо головы, чтобы вот так способствовать изучению русского языка", - житель Ахтырки о войне. ВИДЕО
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Житель Ахтырки в Сумской области рассказал о разрушении в городе и высказал свою точку зрения на войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, мужчина показывает глубокую воронку и разрушенный отрезок теплосети.
"Это жопа должна быть вместо головы, чтобы именно так способствовать изучению русского языка", - говорит он на русском языке.