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"Это жопа должна быть вместо головы, чтобы вот так способствовать изучению русского языка", - житель Ахтырки о войне. ВИДЕО

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Житель Ахтырки в Сумской области рассказал о разрушении в городе и высказал свою точку зрения на войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, мужчина показывает глубокую воронку и разрушенный отрезок теплосети.

"Это жопа должна быть вместо головы, чтобы именно так способствовать изучению русского языка", - говорит он на русском языке.

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Топ комментарии

  • Сірий
    У русні дійсно жопа замість голови.
  • Paul Foxen
    да только почему-то ракетами ****** по Харькову, Мариуполю, Чернигову, Сумам, Николаеву, а не по Львову. как ты думаешь почему? потому что рускоязычные украинцы сейчас дают ***** кацапам, а это для них предательство. по сути рускоязычные украинцы для них опаснее, они могут с ними говорить, а потом травить пирожками и стрелять в спину со всего что есть. задумайся... а еще правильно было написать, не на мови, а мовою...
  • Stepan Nakonechnyi
    Ще одна жертва пропаганди, яка думала що орки будуть перейматись питаннями мови віри чи національності. Оркам потрібна порожня територія щоб заселяти там нових орків.
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