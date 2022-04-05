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"Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали они, а потом раздели моего мужа, вывели на улицу, поставили на колени и выстрелили в голову", - свидетельство жительницы Бучи Абрамовой. ВИДЕО

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Жительница Бучи Ирина Абрамова рассказала об убийстве российскими оккупантами своего мужа Олега.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеосвидетельства женщины опубликованы в социальных сетях.

"Пятого марта мы были дома, когда раздался взрыв вблизи дома и автоматные очереди. Затем крик: "Выходите!". Мы вышли с поднятыми руками и просили не стрелять". На что солдат говорит: "Почему вы прячетесь? Мы - русские, мы пришли вас освобождать! Вы видите у нас георгиевские ленточки".

Потом раздели моего мужа, вывели на улицу, поставили на колени и выстрелили в голову. Он все время лежал на месте расстрела, пока россияне не ушли из города.

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Топ комментарии

  • Алекс Леонов
    ******* то якi мирнi угоди можуть бути
  • Валдис Унар
    Цель империи-освободить Украину от украинцев, особо и не скрывают.
  • Дмитрий Сириус
    Надо это видео зеленскому показать, который отказывается возвращать наши территории и постоянно хочет, ЛИЧНО, встретиться с Путиным и все решить!
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