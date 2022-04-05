Исключение России из ООН, лишение ее права вето в Совете Безопасности – это безальтернативный путь, - Порошенко. ВИДЕО

Путинская Россия как государство-агрессор должна быть лишена права вето в Совете Безопасности ООН и вообще должна быть исключена из этой международной организации, убежден Петр Порошенко.

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что другого пути для обеспечения мировой безопасности нет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Начать процесс исключения Российской Федерации из членов Организации Объединенных Наций и лишения ее права вето. Ведь страна, совершившая преступления против человечества и нарушающая принципы создания ООН, не имеет права находиться в составе ООН и тем более иметь право вето", – призывает Порошенко.

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"Я считаю, что это безальтернативный путь. Украина не имеет права действовать по-другому. Здесь я ссылаюсь не только на опыт 1939 года, когда после войны в Финляндии Россию исключили из Лиги Наций. Такая карма у нее, такая судьба у нее, чтобы она совершала преступления против человечества – и это фактически элемент тотальной международной изоляции не просто страны-агрессора, а страны, совершающей преступления против человечества", – отмечает Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что Устав ООН четко предусматривает: страна, которая нарушает принципы, заложенные в Уставе, не имеет права оставаться в организации", – говорит пятый президент.

"Мы говорим сегодня о тотальной, международной, энергетической, экономической, политической изоляции России. Это кратчайший путь к миру. Мы должны нажать, если хотим склонить Российскую Федерацию к миру", - убежден Порошенко.