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Под Черниговом во время зачистки в лесополосе нашли позиции оккупантов. ВИДЕО

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На Черниговщине во время зачистки от российских оккупантов нашли их позиции. Захватчики окапывались прямо в лесополосе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на "Суспільне".

На видео можно увидеть места, с которых оккупанты обстреливали город Чернигов и где похоронили своих погибших.

На месте своего пребывания россияне разбросали остатки сухпайков, а также снарядов.

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Оккупанты успели обустроить себе там и землянки, где спали и которые были для них убежищами.

По словам представителей территориальной обороны, производящих "зачистку", россияне рассчитывали остаться на этой позиции надолго.

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  • НБ
    Дуже "скрепно" - хрести на могілках своїх загиблих закидані побутовим сміттям. Сміття до сміття...
  • Loki 8b80d1bc
    планово люлей получили вот вне планово и ****...
  • Zemer
    Їдять, серуть та ховають, і все поруч - ****** кацапи
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