Под Черниговом во время зачистки в лесополосе нашли позиции оккупантов. ВИДЕО
52 17713
На Черниговщине во время зачистки от российских оккупантов нашли их позиции. Захватчики окапывались прямо в лесополосе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на "Суспільне".
На видео можно увидеть места, с которых оккупанты обстреливали город Чернигов и где похоронили своих погибших.
На месте своего пребывания россияне разбросали остатки сухпайков, а также снарядов.
Оккупанты успели обустроить себе там и землянки, где спали и которые были для них убежищами.
По словам представителей территориальной обороны, производящих "зачистку", россияне рассчитывали остаться на этой позиции надолго.