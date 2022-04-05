Новости Видео • Война

"Следуйте за русским кораблем", - сторонницу "русского мира" выселили из гостиницы "Hilton" в Польше. ВИДЕО

53 09396
Сторонницуу "русского мира" выселили из гостиницы "Hilton" в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выселения опубликована в соцсетях. Судя по разговорам на записи, женщина прожила в отеле не менее одной недели и все это время рассказывала о том, что ВСУ уничтожают Харьков. Автор видео утверждает, что она и ее муж помогали этой женщине оформлять разные документы. Так что можно предположить, что она гражданка Украины и попала в Польшу, убегая от войны. Есть основания утверждать, что женщина именно из Харькова.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинство – фейк. Его не было и нет. Изменить сознание – важнейшая цель", - Медведев

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Мразь ватная. Какие они все ублюдки.
  • Лысый коротышка
    Мене більше всього бісить те, що руцькоміровці тікають не в рашку, а в загниваючу гейропу.
  • Дмитрий Чечикаай
    Полякам очередной респект!!!!!👍
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости