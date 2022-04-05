"Следуйте за русским кораблем", - сторонницу "русского мира" выселили из гостиницы "Hilton" в Польше. ВИДЕО

Сторонницуу "русского мира" выселили из гостиницы "Hilton" в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выселения опубликована в соцсетях. Судя по разговорам на записи, женщина прожила в отеле не менее одной недели и все это время рассказывала о том, что ВСУ уничтожают Харьков. Автор видео утверждает, что она и ее муж помогали этой женщине оформлять разные документы. Так что можно предположить, что она гражданка Украины и попала в Польшу, убегая от войны. Есть основания утверждать, что женщина именно из Харькова.

Внимание! Ненормативная лексика!

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинство – фейк. Его не было и нет. Изменить сознание – важнейшая цель", - Медведев