"Следуйте за русским кораблем", - сторонницу "русского мира" выселили из гостиницы "Hilton" в Польше. ВИДЕО
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Сторонницуу "русского мира" выселили из гостиницы "Hilton" в Польше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выселения опубликована в соцсетях. Судя по разговорам на записи, женщина прожила в отеле не менее одной недели и все это время рассказывала о том, что ВСУ уничтожают Харьков. Автор видео утверждает, что она и ее муж помогали этой женщине оформлять разные документы. Так что можно предположить, что она гражданка Украины и попала в Польшу, убегая от войны. Есть основания утверждать, что женщина именно из Харькова.
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