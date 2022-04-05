Десантники 95-й бригады уничтожили три российских танка и топливозаправщик. ВИДЕО

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили три танка и топливозаправщик российских войск.

Об этом в Телеграм-канале сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать вооружение, военную технику и живую силу российских оккупантов. В частности, сегодня в одном из районов выполнения задач, мобильными противотанковыми расчетами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДСШ ВС Украины были уничтожены три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ", - говорится в сообщении.

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"Применив для прикрытия дым, остатки оккупантов начали отступать. Вот так работают "Маруновые береты", – отмечают десантники.