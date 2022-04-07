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Арестовано имущество компании жены Медведчука, - Нацполиция. ВИДЕО

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Правоохранители арестовали активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.

Три квартиры, два имущественных комплекса, дорогостоящие предметы искусства и транспортные средства будут переданы в управление агентству по розыску и менеджменту активов.

Полиция осуществляет досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга нардепа Медведчука.

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6 апреля следователи, оперативники ДСР и киберполиции провели санкционированные судом обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука "Медвежья дубрава". Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

Кроме того, при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА.

Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    А чому відпущений сам Медведчука, Портнов, його син призивного віку, кацапський агент Погребинський? Чому навіть не розслідубться дії Татарова, які до цього призвели?
  • vigo
    Цікаво, а щось робиться органами для з'ясування інформації про те, що Мертвечуку допоміг втікати Заступник Голови Офісу Зе?!
    Чи вони для цього «надто зайняті»?
  • SANDY
    турбує інше - коли буде заарештований той хєр з команди ЗЕ, який допоміг втекти медведчуку і портнову?
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