Арестовано имущество компании жены Медведчука, - Нацполиция. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.
Три квартиры, два имущественных комплекса, дорогостоящие предметы искусства и транспортные средства будут переданы в управление агентству по розыску и менеджменту активов.
Полиция осуществляет досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга нардепа Медведчука.
6 апреля следователи, оперативники ДСР и киберполиции провели санкционированные судом обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука "Медвежья дубрава". Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.
Кроме того, при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое имущество.
В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА.
Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.