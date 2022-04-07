Члены пророссийской группировки "Патриоты за жизнь" осудили деятельность экс-нардепа Кивы и членов ОПЗЖ. ВИДЕО
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Участники пророссийской группировки экс-нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты за жизнь" осудили деятельность так называемого "общественного объединения".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Рудич Дмитрий Владимирович является руководителем Киевской организации подконтрольной Киви ОО "Патриоты за жизнь", в состав которой входят спортсмены и представители полукриминальной среды.
Байрамов Тимур Ниязович, функционер Киевской ячейки ОО Патриоты за жизнь.