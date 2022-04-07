Члены пророссийской группировки "Патриоты за жизнь" осудили деятельность экс-нардепа Кивы и членов ОПЗЖ. ВИДЕО

Участники пророссийской группировки экс-нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты за жизнь" осудили деятельность так называемого "общественного объединения".