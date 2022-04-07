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Члены пророссийской группировки "Патриоты за жизнь" осудили деятельность экс-нардепа Кивы и членов ОПЗЖ. ВИДЕО

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Участники пророссийской группировки экс-нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты за жизнь" осудили деятельность так называемого "общественного объединения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рудич Дмитрий Владимирович является руководителем Киевской организации подконтрольной Киви ОО "Патриоты за жизнь", в состав которой входят спортсмены и представители полукриминальной среды.

Байрамов Тимур Ниязович, функционер Киевской ячейки ОО Патриоты за жизнь.

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Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    они еще живые?
  • Garry Grant
    Чому ці члєни ще й досі не на параші? Зараз вгадаю. Бо в цих члєнів в МВС є "кінці".
  • Василий СПРУТ
    "Патріоти за життя" --- идите за руцким кораблем УБЛЮДКИ
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