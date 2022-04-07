Жители Мотыжина провели в последний путь семью старосты Ольги Сухенко, замученную оккупантами: "Их убили за нас". ВИДЕО

В Киевской области провели в последний путь погибшую семью старосты Мотыжина Ольги Сухенко, которую по-зверски убили российские оккупанты.

Об этом сообщила журналист Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Их убили за нас. Они могли бы уехать. Могли. Но они остались помогать людям"... Триста человек шли с такими словами и мыслями за гробами Ольги, Игоря и Саши Сухенко - старосты Мотыжина и ее семьи - убитых и замученных российскими солдатами.

"Дети мои, птички мои, я вас так люблю. К кому, к кому мне наклониться?" - причитала мать Ольги Петровны, выбирая между тремя гробами.

Семья старосты ("эти смельчаки") вывозила людей, привозила медикаменты и хлеб. Саша, 25-летний сын, ездил заряжать телефоны "моим девочкам" – так говорил он о мотыжинских бабушках.

"Цветы, цветы, кладите цветы впереди машин, пусть наша княгиня Ольга в последний путь едет по дороге из цветов"…

"Их убили за нас". Могут ли слова иметь столь буквальное значение? Их убили за эти триста человек, которым они помогали, и которые следовали за их гробами сегодня в Мотыжине", - отмечает Гуменюк.

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