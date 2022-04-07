Российские корабли, находящиеся в Измаиле, принудительно изъяты в пользу Украины. ВИДЕО

Российские корабли, на сегодняшний день на судоремонтном заводе в городе Измаил, вскоре будут принудительно изъяты в пользу Украины.

Об этом в вечернем видеообращении в Телеграм-канале сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По кораблям под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе в городе Измаил. Вскоре Кабинетом Министров будет принято решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины", - сказал руководитель ОВА.

Кроме того, Марченко сообщил, что в области ведется работа по запрету и отключению от эфира рашистских каналов, транслируемых через спутник на юге Украины. "Мы не допустим вражеской пропаганды и работы вражеской разведки в Одесщине", - подчеркнул Марченко.

Также читайте: Отсидевший за наркотики мужчина пришел с флагом СССР под военкомат в Измаиле, - СМИ

Он также напомнил, что приближается День освобождения Одессы от фашистских захватчиков и призвал одесситов не собираться массово возле памятных мест в честь освободителей города.