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"Я украинский еврей, а вот бурятский танкист, приехавший меня денацифицировать", - украинский боец возле убитых врагов. ВИДЕО

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Украинский еврей, воюющий с российскими оккупантами, опубликовал видеозапись, на которой он рассказывает о себе и показывает тела убитых российских "денацификаторов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео записано очевидно сразу после боя украинского подразделения с оккупантами.

"Я гражданин Израиля. Еврей, родившийся в Украине и до 2014 года живший в Израиле. А вот бурятский танкист, приехавший меня денацифицировать в моей родной стране... Вы не в своем уме? У вас мозгов нет? У вас отсутствует логическое мышление ?", – говорит боец на записи.

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Топ комментарии

  • Rulya Kosh
    Гарна робота! Хороший спіч! Слава Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
  • taboretkin
    Розум і росіянин це речі несумісні!
  • MAKAROV ddf66d11
    Буряты как и все остальные россияне должны быть уничтожены. Без исключений.
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