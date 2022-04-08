"Я украинский еврей, а вот бурятский танкист, приехавший меня денацифицировать", - украинский боец возле убитых врагов. ВИДЕО
93 20481
Украинский еврей, воюющий с российскими оккупантами, опубликовал видеозапись, на которой он рассказывает о себе и показывает тела убитых российских "денацификаторов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео записано очевидно сразу после боя украинского подразделения с оккупантами.
"Я гражданин Израиля. Еврей, родившийся в Украине и до 2014 года живший в Израиле. А вот бурятский танкист, приехавший меня денацифицировать в моей родной стране... Вы не в своем уме? У вас мозгов нет? У вас отсутствует логическое мышление ?", – говорит боец на записи.