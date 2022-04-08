Последствия ракетного удара войск РФ по вокзалу Краматорска. ВИДЕО 21+
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Сегодня, 8 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас известно о более десятках погибших и большом количестве раненых.
Между тем в соцсетях распространяются ужасающие видео и фото с места обстрела.
Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. В результате обстрела более 30 погибших и более 100 раненых.