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Последствия ракетного удара войск РФ по вокзалу Краматорска. ВИДЕО 21+

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Сегодня, 8 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас известно о более десятках погибших и большом количестве раненых.

Между тем в соцсетях распространяются ужасающие видео и фото с места обстрела.

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. В результате обстрела более 30 погибших и более 100 раненых.

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Топ комментарии

  • Папєрєднік
    Москалів потрібно вбивати поколіннями!
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Мрію це побачити в КОЖНОМУ мацкалячому місті !!
  • Елена Корнейчук c0dc6967
    «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин
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