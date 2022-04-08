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"У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м": военные РФ видят два пути из Украины и прощаются с родными, - перехват СБУ. АУДИО

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Российские военные, чьи разговоры с родными перехватили украинские спецслужбы, понимают, что из Украины их вывезут погибшими или ранеными – и просят жен не пускать сыновей в армию.

Об этом говорится в очередном перехвате разговора одного из российских оккупантов с супругой, публикуемого Службой безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оккупант говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Так что понимает, что их здесь просто "уложат". Так и говорит: "У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м вернуться домой. Все...".

Жена со слезами в голосе говорит: "Ты ведь всегда говорил, что все будет хорошо, что мы всех победим". Он отвечает: "Больше нет… Не слушайте новости и не смотрите".

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Затем он озвучивает свою последнюю волю на случай смерти:

- Как малой себя ведет?
- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
- Как так сделать?
- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.

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Топ комментарии

  • botoks
    всех пабедим.... детей, школы,садики, театры??? уе..ки
  • Foma
    Позитивний погляд
  • Aleks_15
    Всегда есть третий путь, уничтожить бункерное исчадиа ада внутри своего серпентария
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