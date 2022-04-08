Преступление и ложь рашистов: ракетный удар по вокзалу в Краматорске БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО

Россияне атаковали кассетными ракетами "Искандер" железнодорожный вокзал в Краматорске. Минимум 30 человек погибли и более 100 получили ранения. Богдан Буткевич в оперативном "Без цензуры" показывает, как лгала российская пропаганда об этом преступлении и как она заметает следы.