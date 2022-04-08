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Преступление и ложь рашистов: ракетный удар по вокзалу в Краматорске БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО

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Россияне атаковали кассетными ракетами "Искандер" железнодорожный вокзал в Краматорске. Минимум 30 человек погибли и более 100 получили ранения. Богдан Буткевич в оперативном "Без цензуры" показывает, как лгала российская пропаганда об этом преступлении и как она заметает следы.

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, поскольку происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины. По данным "Укрзализныци", на вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Макс Дворский
    За одного убитого мирного десяток мразей **********!!!!
  • Николай Богусонов
    Вже зараз потрібно створити організацію по типу ізраільского Моссада і почати виловлюти усіх , хто причетних до звірств..А там по бажанню мисливця за макітрою. Або зразу у землю, або тягнути на зашморгу до суду.
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