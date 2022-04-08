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"Работаем по скоплению ВСУ": российские оккупанты подтвердили, что нанесли удар по вокзалу Краматорска. ВИДЕО

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В одном из тг-каналов оккупационных войск так называемой "ДНР" сегодня в 10:25 появилось видео запуска двух ракет с подписью "Шахтерск". Судя по подписи к видео, запуск производился из оккупированного Шахтерска.

С высокой вероятностью можно предположить, что именно эти ракеты попали в Краматорский вокзал, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что сразу после запуска ракет на телеграмм-каналах, подконтрольных главарям "ДНР", появлялись стоп-кадры после ударов. Они сопровождались подписями: "Работаем по скоплению боевиков ВСУ". Впрочем, позже эти сообщения исчезли, однако к тому времени уже удалось сделать скрины, которые теперь есть в соцсетях.

Работаем по скоплению ВСУ: российские оккупанты подтвердили, что нанесли удар по вокзалу Краматорска 01

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  • Yuri Sotnyk
    Справа не в путіні і не в жиріновському та інших виродках,- їх мільйони. Кацапи не мають права існувати на планеті. Доки людство цього не зрозуміє, буде біда!
  • Мистер Икс 00711c20
    МРАЗЬ КАЦАПСКАЯ БУДЕТ СМЕТЕНА С ЛИЦА ЗЕМЛИ !!
  • Aleks Schneider ca0fabee
    Русский фашизм должен быть уничтожен!
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