Россия отправляла в Украину расконсервированные ОТРК "Точка-У". ВИДЕО

Россияне расконсервировали свои ОТРК "Точка-У" и поставили в подразделения сил вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал InformNapalm.

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Как отмечается, на этом видео российские ОТРК "Точка-У" с буквой "V" фиксировались на ж.д. платформах в Гомеле, 31 марта 2022 года.

Российские ОТРК "Точка-У" также фиксировались на фото и видео в других локациях.

"Волонтеры InformNapalm уже неоднократно указывали, что россияне расконсервировали свои Точки-У и поставили их в подразделения сил вторжения, чтобы выполнять самые кровавые задачи по обстрелам, в том числе гражданских объектов, а вообще рассказывать якобы "Точки-У" давно нет в российские войска и их заменили "Искандерами".Таким образом рашисты хотят объяснить внутренней аудитории РФ, якобы "Украина сама себя обстреливает", - говорится в сообщении.

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Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых.