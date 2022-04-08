Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Бородянка – самый разрушенный российскими войсками город Киевской области.
Журналисты зафиксировали масштабы разрушений, нанесенных российскими оккупантами Бородянке, передает Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
На кадрах из Бородянки разрушены дотла или обгоревшие многоэтажки, расстрелянные и раздавленные танками автомобили, уничтоженные магазины и аптеки. Спасатели разбирают завалы. Местные жители пытаются хоть как-то обустроить быт в разрушенном городе.
Фото: Роман Наумов, для Цензор.НЕТ