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Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Бородянка – самый разрушенный российскими войсками город Киевской области.

Журналисты зафиксировали масштабы разрушений, нанесенных российскими оккупантами Бородянке, передает Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

На кадрах из Бородянки разрушены дотла или обгоревшие многоэтажки, расстрелянные и раздавленные танками автомобили, уничтоженные магазины и аптеки. Спасатели разбирают завалы. Местные жители пытаются хоть как-то обустроить быт в разрушенном городе.

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Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 01
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 02
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 03
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 04
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 05
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 06
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 07
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 08
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 09
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 10
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 11
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 12
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 13
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 14
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 15
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 16
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 17
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 18
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 19
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 20
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 21
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 22
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 23
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 24

Фото: Роман Наумов, для Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Kindrat74
    А так хочеться побачити подібні фото десь з Мацкви чи якогось Засратова! (
  • Hanka Panyanka
    а я хочу, чтобы по улицам какого-нибуд засратова или мацквы бегали толпы одичалых, голодных орков, грызли друг другу глотки и крушили все вокруг..., пусть они сами все сделают... и тогда мы поставим автомат в угол, на всякий случай...
  • Sophia-Maria Duglass
    Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

    Він їх запитує:

    - Що ви хочете, чого тут зібралися ?

    - Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!

    - Добре, завтра буде.

    На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

    - Чого вам ще треба ?

    - Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

    -Добре, завтра все виконаєм.

    На слідуючий день аналогічна ситуація.

    - Ну чого вам і ще потрібно !?

    - Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

    !!!

    - Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

    -НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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