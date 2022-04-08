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"Смелость - наш национальный ресурс": Зеленский принял участие во флешмобе #BRAVEUKRAINE. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во флешмобе #BRAVEUKRAINE.

В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал ролики в поддержку смелости, проявляемой народом Украины в условиях войны с российскими оккупантами, передает Цензор.НЕТ.

"Смелость не купить. Не отнять.
Смелость – быть Украиной.
Смелость – наш национальный ресурс.

Присоединяйтесь к флешмобу #BRAVEUKRAINE — выкладывайте фото и видео, где можно увидеть всю смелость нашего народа", - призвал президент Украины.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    вже ходить жарт - у Франції був колись Бонапарт, а в нас є лишень Боневтік.
  • 4 Повістки
    Помним вава, помним як ти героїчно тікав від повісток.
  • dihlofos
    Украинцы - воины. Русня - трусы, насильники и мародёры.
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