"Смелость - наш национальный ресурс": Зеленский принял участие во флешмобе #BRAVEUKRAINE. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во флешмобе #BRAVEUKRAINE.
В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал ролики в поддержку смелости, проявляемой народом Украины в условиях войны с российскими оккупантами, передает Цензор.НЕТ.
"Смелость не купить. Не отнять.
Смелость – быть Украиной.
Смелость – наш национальный ресурс.
Присоединяйтесь к флешмобу #BRAVEUKRAINE — выкладывайте фото и видео, где можно увидеть всю смелость нашего народа", - призвал президент Украины.