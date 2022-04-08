Вакарчук – оппозиционным журналистам РФ: Вы молчали тогда, когда нужно было действовать. ВИДЕО

Экс-нардеп и музыкант Святослав Вакарчук обратился к российским оппозиционным журналистам.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Много дней подряд российские оппозиционные журналисты пытаются взять у меня интервью. Мне нечего им сказать. Хотя нет, есть что. Вы все - часть русского народа. Это вы, русский народ, вырастили и выкормили этих подонков, животных, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей, насилуют, мародерят. Это вы привели к власти всех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддомы, дома престарелых, вокзалы, где находятся тысячи людей, которые пытаются убежать от вашего "русского мира".

Это вы молчали, когда нужно было говорить и действовать. Когда Путин, чье второе имя сейчас – Антихрист, пришел к власти. Вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию – вы также преимущественно молчали. Потом, когда Россия забрала у нас Крым, украла, многие из вас гордились этим в душе. А потом восемь лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, вам не хватило смелости протестовать против этого", - подчеркнул он.

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