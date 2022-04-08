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Вакарчук – оппозиционным журналистам РФ: Вы молчали тогда, когда нужно было действовать. ВИДЕО

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Экс-нардеп и музыкант Святослав Вакарчук обратился к российским оппозиционным журналистам.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Много дней подряд российские оппозиционные журналисты пытаются взять у меня интервью. Мне нечего им сказать. Хотя нет, есть что. Вы все - часть русского народа. Это вы, русский народ, вырастили и выкормили этих подонков, животных, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей, насилуют, мародерят. Это вы привели к власти всех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддомы, дома престарелых, вокзалы, где находятся тысячи людей, которые пытаются убежать от вашего "русского мира".

Это вы молчали, когда нужно было говорить и действовать. Когда Путин, чье второе имя сейчас – Антихрист, пришел к власти. Вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию – вы также преимущественно молчали. Потом, когда Россия забрала у нас Крым, украла, многие из вас гордились этим в душе. А потом восемь лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, вам не хватило смелости протестовать против этого", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Не треба витрачати час на дурниці.
    Кількість гарних росіян на сьогоднішній день, складає 19 000 одиниць.
    Це згідно статистики Міністерства оборони.
    Решта кацапів, або самі прийшли вбивати нас, або заоохочують іншіх це робити, або надають накази це робити, або роблять вигляд що нічого такого взагалі нема.
  • Nub_ko92
    Нема "хароших рузьких"
  • spase boy
    Біля 80% кацапів підтримує Пуйла. Навіть якщо Пуйло сдохне, то на його місце цих 80% вибере подібного.
    Тут навіть не Пуйло винен в цьому всьому, а кацапи . Так що в інтересах України і багатьох інших країн - це розвал Кацапстану.
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