"Двигатель в одну сторону, башня в другую": Танкист ВСУ под Северодонецком уничтожил 2 танка и 3 БМП российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники под Северодонецком уничтожили два танка российских оккупантов, а также три вражеских БМП.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Под Северодонецком был у них (оккупантов. - Ред.) опорник. Два танка, 64 и 72. Мы их атаковали, потому что они немного далеко залезли. Была контратака. Выскочили мы по дороге, как ехали, 64-ка стояла сбоку, прикрытая ветвями.Наденик дал ему осколковым в лоб.64-я сразу вышла с ходу.... Немножко бехи (БМП) поковыряли.Двигатель в одну сторону, башня - в другую....

Потом Т-72 от нас убегал. Очень быстро залетели к ним. Затупил их экипаж. С 72 долго перестреливались. Три осколочных в лоб они пережили. Тоже сгорели", - рассказал военный.

Всего, по его словам, уничтожены три БМП российских оккупантов.

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