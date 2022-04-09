Российские оккупанты в Буче на улице Яблонской устроили пыточную. ВИДЕО (18+)

В сеть попали кадры из города Бучи, где на улице Яблонской российские оккупанты устроили настоящую пыточную. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим.