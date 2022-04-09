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Российские оккупанты в Буче на улице Яблонской устроили пыточную. ВИДЕО (18+)

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В сеть попали кадры из города Бучи, где на улице Яблонской российские оккупанты устроили настоящую пыточную. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео разместил у себя в телеграме журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Настоящая пыточная в городе находилась на улице Яблонской, 144. По словам выживших, здесь был штаб орков-кадыровцев, которые хотели принести сюда русский мир. Вместо этого они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела".

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Топ комментарии

  • Олександр Карін
    Тяжко таке навіть коментувати... Нехай земля буде пухом всім невинно вбитим і закатованим рашистськими упирями.
  • Сліпий
    Є в мене мрія що цей день прийде
    Знов розцвіте прекрасна Україна
    І в лютих муках здохне кожен окупант
    Але спочатку .... вся його родина
  • Rulya Kosh
    Спаси,господи душі невинно закатованих. Покарай катів!!!
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