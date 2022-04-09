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Нет тела – нет дела, – россияне намеренно не вывозят трупы солдат, чтобы не платить компенсацию. Украинцы самостоятельно собирают их прицепами. ВИДЕО

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В сеть попали кадры того, как украинские селяне самостоятельно собирают трупы российских солдат.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

По словам украинцев, россияне специально не забирают трупы своих солдат, поскольку не хотят выплачивать должную компенсацию – 7 млн рублей. Поэтому приходится собирать трупы самостоятельно.

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Топ комментарии

  • Vladimir Petrov efcefe89
    Мобiльнi крематорii вони привезли в першу черну щоб знищувати своi злочини спалюючи трупи закатованих украiнцiв. Зараз такi крематорii працюють в Марiуполi
  • Nepran Lagidnyi
    Це вже хороші руZZкіє,треба, ще спалити кубло цих виродків мОскву.
  • Dust
    християнство на свинособак не поширюється !

    їх зібрали щоб прикопати у скотомогильнику для запобігання заразі
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