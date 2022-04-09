Новые санкции ЕС против России: До 16 апреля все фуры из РФ и Беларуси должны покинуть территорию Евросоюза. ВИДЕО

До 16 апреля все фуры из России и Беларуси должны покинуть территорию Европейского Союза.

Об этом сообщила украинская активистка, соорганизатор блокады пунктов пропуска на польско-белорусской границе Наталья Панченко, передает Цензор.НЕТ.

"Если коротко, то до 16 апреля все фуры из России и Беларуси вынуждены покинуть территорию Европейского Союза. Больше подробностей завтра утром, а пока Слава Украине! Спасибо за внимание, Ваша Наталья Панченко и нереальные люди, которые все эти дни держали фуры голыми руками. Решение о пятом пакете санкций ЕС против России уже официально опубликовано", - рассказала она.

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Она отметила, что сегодня, 9 апреля, активисты снимают блокады с пунктов пропуска. Также активистка рассказала, что блокада пунктов пропуска проходила очень тяжело: блокировщиков забрасывали питардами и взрывчатыми пакетами, их окружали и пытались избить, угрожали и т.д.