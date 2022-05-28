Ситуация на Донбассе очень тяжелая. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся оборонный ресурс, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением к украинца 27 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать в первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация.

Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все для того, чтобы усилить его", – сказал Зеленский.

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