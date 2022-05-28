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Ситуация на Донбассе очень тяжелая. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся оборонный ресурс, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением к украинца 27 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать в первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация.

Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все для того, чтобы усилить его", – сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Олександр Карін
    Вже підвезли РСЗВ "Асфальт-21". Кажуть, страшна штука - лякає самим лише виглядом.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    так - НАЯВНИЙ ОБОРОНИЙ РЕСУРС !!! не асфальт, не мульон дерев, не іститут майбутнього і не премії депутанам і зарплатня суддям-прокурорам... а те, чим збирався захищатися-воювати і шо про*бав за 3 роки царювання з шобелкою... ось така правда тобі в бороду і на футболку хакі!
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