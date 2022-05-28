На Харьковском и Запорожском направлениях наши силы укрепляют оборонные рубежи. Принимаются адекватные меры по реагированию на намерения противника на Донбассе, - Наев. ВИДЕО

Обстановка в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется Вооруженными Силами Украины.

Об этом во время посещения позиций сообщил командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины.

По словам командующего, на Харьковском и Запорожском направлениях наши силы осуществляют укрепление оборонных рубежей. В свою очередь, в Донецкой и особенно в Луганской областях враг ежедневно и каждую ночь осуществляет наращивание сил и средств для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующей попыткой окружить украинские войска.

"Военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника. Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для удержания тех участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства", - подчеркнул Наев.

Как сообщил командующий, украинские военные с честью выполняют свой военный долг, ведь на нашей стороне правда и большая сила духа.

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"Единство является залогом успеха. Совместные усилия каждого для победы вырастают в огромный потенциал, способный побороть любые препятствия на пути к мечтательной цели. Страна видит и ценит каждого из своих героев, которые преодолевая усталость и делая сверхчеловеческие усилия лично. В этом и проявляется сила нации, где все каждый шаг за шагом ежедневно делают сверхвозможное для нашей общей победы", - резюмирует Наев.