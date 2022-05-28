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"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Военные РФ совершают массовые зверства даже на территории России, - перехват СБУ. АУДИО

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В граничащей с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт рашистов, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.

Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", – рассказывает супруга российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.

По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.

"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…", - уточняет женщина.

Она рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
  • Garry Grant
    Откуда их всех повыпускали с членами наперевес? Они вместо секса с кацапскими самками на бутылках сидели всю жизнь,что ли?
  • Nikolai Chizhevsky
    хай вони в своему Мордорі роблять що хочуть насілують один одного вбивають нашим потерпілим жінкам і дівчатам від цього не легше
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