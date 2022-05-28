"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Военные РФ совершают массовые зверства даже на территории России, - перехват СБУ. АУДИО
16 11742
В граничащей с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт рашистов, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.
Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", – рассказывает супруга российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.
По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.
"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…", - уточняет женщина.
Она рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.