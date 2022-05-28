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Последствия обстрела предприятия "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области. ВИДЕО

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Войска РФ постоянно обстреливают предприятие "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области. Поэтому предприятие претерпело значительные разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

90% продукта в Украине добывалось именно Государственное предприятие "Артемсоль". Но российская агрессия в регионе вынудила прекратить работу завода еще месяц назад.

Когда предприятие сможет заработать снова, пока неизвестно. Там ведь постоянно продолжаются обстрелы. Также из-за этого частичные разрушения получили админздание завода. Российские снаряды даже попадали в рудники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший украинский производитель соли "Артемсоль" остановил работу из-за обстрелов в Донецкой области

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Там, в Соледаре, многие ждали и звали СРУский мир. Звали и он пришёл.
  • V 2af7597c
    Може треба негайно почати видобуток солі в інших місцях, чи знову бігати по світу з протягнутою рукою?
    На Передкарпатті міоценова соленосна смуга простягається на 230 км при ширині до 10 км; потужність шарів від 0,2 до 50-70 м, глибина залягання від 14 до 170 м; близько 200 солепроявів (Івано-Франківська обл.: кам'яна сіль - 34,9 млн т, розсіл - 674 тис. т; Львівська обл.: кам'яна сіль - 302,4 млн т, розсіл - 202 тис. т).На Закарпатті сіль (кам'яна - 349 млн т. категорії А+В+C1) присутня у міоценовій смузі до 300 км; на українській етнічній території близько 30 солепроявів.
  • V 2af7597c
    "Путен введи войска" благали даунбаси. Ну, ввів. Що тепер мабуть щасливі?
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