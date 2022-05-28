У нас столько ракет Harpoon, что можем потопить весь Черноморский флот РФ, - Братчук. ВИДЕО

Украина получила противокорабельные ракеты Harpoon.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

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"А так выглядит работа ракеты Harpoon, которую УЖЕ получила Украина. Прекрасная, между прочим, противокорабельная ракета! Ее эффективность была продемонстрирована во время испытательных пусков и в боевых условиях.

После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и далее совершает маршевый полет. Затем снижается до 2 метров и поражает цель.

По оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца понадобится попадание в него пяти ПКР "Harpoon", для уничтожения крейсера – четырех, а эсминца – двух; одна ракета способна причинить серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер. К примеру, в Персидском заливе ракетами Harpoon были потоплены два иранских корабля.

Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы нет?" – рассказал он.

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