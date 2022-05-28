Каждый день работаем над усилением нашей защиты, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 28 мая традиционно обратился к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.
Президент отметил: "Ежедневно работаем над усилением нашей защиты. Это, прежде всего, поставки оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет сильнее оккупантов технологически и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю хороших новостей по поводу этого уже на следующей недели".