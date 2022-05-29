РФ выпустила две ракеты по электростанции в Мерефе в Харьковской области со стороны Белгорода. ВИДЕО

Ночью 28 мая российские военные выпустили две ракеты по электроподстанции с солнечными батареями в Мерефе под Харьковом. На месте ударов образовались воронки глубиной шесть метров и 11 метров диаметром.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом рассказал руководитель электростанции Владимир Рончаковский.

"Здесь расположена солнечная электростанция по производству солнечной электроэнергии для Украины. Сегодня ночью было два прилета, ракеты "Искандер" со стороны Белгорода. Полностью мирный объект. Никаких военной инфраструктуры здесь нет. Просто солнечная электростанция", - рассказал Рончаковский.

По его словам, станция полностью вышла из строя.

"Отчасти остались какие-то панели, какие-то трансформаторы, но станция большей частью уничтожена. На восстановление пойдет большая сумма денег. Станцию ​​строили в кредит. Раньше здесь была городская свалка. Мы выкупили ее и собственными силами очистили территорию от мусора, от грязи. Станция 1,5 года проработала. Не успели ничего заработать, все уничтожено", - сказал он.

По его мнению, Россия целенаправленно уничтожает инфраструктуру Украины и ее население.

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