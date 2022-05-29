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Бойцы ССО уничтожили вражеский бронеавтомобиль КамАЗ "Тайфун" в тылу оккупированной части Херсона. ВИДЕО

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Бойцы ССО уничтожили вражеский бронеавтомобиль КамАЗ "Тайфун" в тылу оккупированной части Херсона

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины устроили засаду, заминировав участок дороги. Дождавшись, когда там ехал грузовик с оккупантами, дистанционно взорвали заложенную взрывчатку. Результат работы – полностью уничтоженная техника и личный состав противника. Видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.

КамАЗ-63968 "Тайфун-К" - универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP (защищены от мин и засад).

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Топ комментарии

  • Ruslan Tanks
    На видео бронеавтомобиль похожий на рысь, но никак не камаз "тайфун".
    Как по мне, абсолютно бездарно потрачены 4 мины с сомнительным результатом, возможно автомобиль даже уедет своим ходом.
    Такие сомнительные видео лучше не показывать, как-то жиденько.Имхо.
  • Igor Abolinsh
    Не забывайте психологический фактор, оккупанты НИГДЕ не должны себя чувствовать спокойно на чужой земле!
  • Враг рода человеческого 666
    Як на мене, трохи запізнилися з підривом, автомобіль поїхав далі хоч і з пошеодженнями
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