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"По телевизору х#йню рассказывают, правды нет", - россиянки агитируют своих мужчин увольняться из армии и возвращаться домой. АУДИО

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Россиянки советуют своим мужчинам писать рапорты и возвращаться домой.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с супругой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.

Женщина убеждает, что судебное преследование, которым пугает военных российское командование, не имеет законных оснований.

Мама оккупанта, приобщающаяся к разговору, сетует на неправдивую информацию о потерях, которые подают российские СМИ: "США - 21 тысяча россиян погибло, Украина ставит 24. А наши - 1200, представь? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят".

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Топ комментарии

  • Анатолій Готич
    самиці запідозрили, що ґєшефту не буде полюбОму..
  • Garry Grant
    "Кто НАМ будет на пенсию зарабатывать?...Пенсию отменят..." Ну а чё? Типичная такая реакция на горы трупов собственных соплеменников от типичного кацапоида.
  • Чайка Київ
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