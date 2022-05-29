Украинский герой один ведет бой и отбрасывает гранаты российской штурмовой группы ВИДЕО ИЗ РОССИЙСКОГО БЕЗПИЛОТНИКА

Штурм украинского опорного пункта около 29 блок-поста. Российский разведвзвод 4-й бригады ворвался в траншею во время корректировки с квадрокоптера, но взвод был остановлен одним украинским героем, который сражался до конца.