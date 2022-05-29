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Украинский герой один ведет бой и отбрасывает гранаты российской штурмовой группы ВИДЕО ИЗ РОССИЙСКОГО БЕЗПИЛОТНИКА

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Штурм украинского опорного пункта около 29 блок-поста. Российский разведвзвод 4-й бригады ворвался в траншею во время корректировки с квадрокоптера, но взвод был остановлен одним украинским героем, который сражался до конца.

Цензор.НЕТ сделал график этого героического поступка 

Видео было снято с российского беспилотника, корректировавшего наступление оккупантов. В своем видео враг называл опорный пункт "Расческа".

00:15 – военные РФ бросают гранату в место, где находится наш герой.

00:19 – украинский воин оперативно отбрасывает гранату в сторону оккупантов и она взрывается.

00:42 – военный снова отбрасывает гранату рашистов.

К сожалению, в этом бою с оккупантами украинский герой погиб, но смог задержать наступление врага.

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Топ комментарии

  • Наталия П
    Не возможно без слез смотреть. Твари кацапские, приперлись на нашу землю и убили человека. А это, чей то сын, отец, муж. И сколько уже погибло. Чтоб вы суки кацапские, захлебнулись своей брагой, чтоб Китай на вас напал и сделал своими рабами. Хотя вы рабы и есть.
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Герою України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
  • Альона Луценко
    Хочу сказати кацапам, от і відповідь вам зачтовинаснінавідіті...так ненавиджу.....
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