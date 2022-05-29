Украинский герой один ведет бой и отбрасывает гранаты российской штурмовой группы ВИДЕО ИЗ РОССИЙСКОГО БЕЗПИЛОТНИКА
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Штурм украинского опорного пункта около 29 блок-поста. Российский разведвзвод 4-й бригады ворвался в траншею во время корректировки с квадрокоптера, но взвод был остановлен одним украинским героем, который сражался до конца.
Цензор.НЕТ сделал график этого героического поступка
Видео было снято с российского беспилотника, корректировавшего наступление оккупантов. В своем видео враг называл опорный пункт "Расческа".
00:15 – военные РФ бросают гранату в место, где находится наш герой.
00:19 – украинский воин оперативно отбрасывает гранату в сторону оккупантов и она взрывается.
00:42 – военный снова отбрасывает гранату рашистов.
К сожалению, в этом бою с оккупантами украинский герой погиб, но смог задержать наступление врага.
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