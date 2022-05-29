"Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО
Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупантов, перехватываемых СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке", – говорит рашист с другом.
В СБУ отмечают, что найти новых желающих воевать непросто, поэтому командование РФ пытается удержать хотя бы этих солдат.
"Приезжают, агитируют там, какими только способами: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете, кто здесь останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило", - добавляет оккупант.
"Надеемся, что армия оккупантов все-таки станет меньше до лета. А если нет – наши защитники помогут им вернуться домой", - уверены в СБУ.