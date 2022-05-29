Под Запорожьем спецназовцы СБУ одним ударом уничтожили БТР оккупантов. ВИДЕО

В Запорожской области украинские спецназовцы СБУ уничтожили одним ударом из дрона российских солдат, собравшихся возле БТР .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале советника главы МВД Антона Геращенко.

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"Филигранно точная работа спецназовцев 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР-82 орка", - сказано в сообщении.

Геращенко подсчитал, что если бы в ВСУ было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 УВКР СБУ и раз хотя бы в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц удалось бы уничтожить 3 тыс. российской техники.

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"Стоимость такого ударного коптера – Дрона, который делает объединение "Аэроразведка" – всего 35-40 тысяч долларов. Стоимость снаряжения группы на 2-3 пикапа, группы сопровождения и прикрытия всего 150 тысяч долларов. 300 таких групп – 45-50 миллионов долларов. А эффект уничтоженной российской техники измерялся бы миллиардами долларов в месяц", - подчеркнул Геращенко и призвал тех, кто за это отвечает в ВСУ, немедленно организовывать массовое обучение экипажей для ударных дронов, потому что это недорогой и действенный метод борьбы с оккупантами.