"Без цензуры вживую": ВСУ пошли в контрнаступление в Херсонской области. Что дальше? День 95. ВИДЕО

95-й день Народной войны Украины.

На юге Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление. Оперативное командование "Південь" сообщает, что врагу нанесен существенный ущерб. Наступление ВСУ на юге Украины заставило войска после потерь отойти на неудобные рубежи в Херсонской области, сообщает Генштаб. Как может развиваться ситуация дальше? Обсудят Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".

А еще – распакуют для теста очередной армейский паек.

Смотрите: Текущая ситуация на фронте. Что происходит? Три месяца Великой войны. День 90 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ