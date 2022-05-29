"Без цензуры вживую": ВСУ пошли в контрнаступление в Херсонской области. Что дальше? День 95. ВИДЕО
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95-й день Народной войны Украины.
На юге Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление. Оперативное командование "Південь" сообщает, что врагу нанесен существенный ущерб. Наступление ВСУ на юге Украины заставило войска после потерь отойти на неудобные рубежи в Херсонской области, сообщает Генштаб. Как может развиваться ситуация дальше? Обсудят Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".
А еще – распакуют для теста очередной армейский паек.