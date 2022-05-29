Зеленский обратился к 4 городам Украины - Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 мая выступил со специальным обращением, посвященным 4 украинским городам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в официальном телеграм-канале Зеленского.
"Мое обращение, посвященное четырем городам Украины: Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу. А через них – всему нашему государству, всем нашим городам и громадам", - отмечается в сообщении.