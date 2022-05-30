Враг продвигается внутрь Северодонецка. Трудные бои идут уже на улицах города, исчезли три врача, - Гайдай. ВИДЕО
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Враг продвигается внутрь Северодонецка. Трудные бои идут уже на улицах города, ситуация тяжелая.
Об этом в видеообращении заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В городе без вести пропали три врача, найдена только изуродованная "скорая". В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически. Город завален российскими труппами, на улице жарко - в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций", - отметил Гайдай.
По его словам, Лисичанск – под контролем Украины. Трасса "Лисичанск-Бахмут" - наша, но очень обстреливается, передвижение по ней опасно. Гумгрузы завозятся, вскоре 10 фур с гуманитаркой едут в Лисичанск.