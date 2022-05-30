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"Поняли ли вы все, какая это роскошь ходить по украинской земле? Мне очень больно за территории, которые сейчас в оккупации", - морпех 503-го батальона Ярина Черногуз. ВИДЕО

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Боец 503-го отдельного батальона морской пехоты Ярина Черногуз записала видеообращение, в котором призвала украинцев меняться – учиться защищать свою страну, бороться с несправедливостью и беззаконием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение она записала в перерыве между боями на бахмутском направлении и опубликовала на своей странице в соцсети.

"Сейчас мы находимся на бахмутском направлении и стараемся уберечь от захвата последнюю большую трассу от Украины свободной до Северодонецка и Лисичанска, которую россияне пытаются взять под свой контроль... Поняли ли вы все, какая это роскошь ходить сейчас по украинской земле? Как дорого стоит эта роскошь и как быстро эта земля теряется, если не понимать, что она является роскошью?... Если, пока мы здесь воюем, в городах, в Верховной Раде, не будет все меняться, не будут приниматься законы, которые будут реформировать нашу судебную систему, нашу экономику, нашу оборонную сферу... то пройдет 10-20-30 лет и от Украины может ничего не остаться...", – говорит она.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Особисто я не можу пробачити зебілам провалену підготовку до війни.
    Через их загинуло надто багато населення, надто багато військових.
  • Чайка Київ
    Коли їх чорнороті мосійчучки, перед виборами, втовкмачували українцям, "хуженебудет" "навчаться", було зрозуміло, що за навчання доведеться платити страшну ціну. Бо навчатися, експеремнетувати вони будуть на живих людях та їх долях. І не факт, що вони будуть старанними учнями.
    Так і сталося. Цим учням "какяразніца", що їх за рік попередили, що 100% буде гостра фаза війни і потрібно зміцнвати оборону, збільшувати армію і вивозити цивільних.
  • Ksenia VB
    Три роки нас намагались відлучити від боротьби, щоб українці байдуже махнули рукою на свою державу. Під егідою "какая разніца". Навіть зараз марафон ігнорує все українське.
    Ніхто не піднімає питання цінності української держави, в нас лише є президент.
    Якби Хливнюк не заспівав Калину, то ніхто би і не згадав. Відео стало вірусним і прославило нас у світі. Дуже бракує чогось такого. За що варто боротись. Не оті подушки чи чашки з мордами Зе і Люсінди. Хочеться справжнього.
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