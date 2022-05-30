"Поняли ли вы все, какая это роскошь ходить по украинской земле? Мне очень больно за территории, которые сейчас в оккупации", - морпех 503-го батальона Ярина Черногуз. ВИДЕО

Боец 503-го отдельного батальона морской пехоты Ярина Черногуз записала видеообращение, в котором призвала украинцев меняться – учиться защищать свою страну, бороться с несправедливостью и беззаконием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение она записала в перерыве между боями на бахмутском направлении и опубликовала на своей странице в соцсети.

"Сейчас мы находимся на бахмутском направлении и стараемся уберечь от захвата последнюю большую трассу от Украины свободной до Северодонецка и Лисичанска, которую россияне пытаются взять под свой контроль... Поняли ли вы все, какая это роскошь ходить сейчас по украинской земле? Как дорого стоит эта роскошь и как быстро эта земля теряется, если не понимать, что она является роскошью?... Если, пока мы здесь воюем, в городах, в Верховной Раде, не будет все меняться, не будут приниматься законы, которые будут реформировать нашу судебную систему, нашу экономику, нашу оборонную сферу... то пройдет 10-20-30 лет и от Украины может ничего не остаться...", – говорит она.

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