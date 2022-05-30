Оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тыс. человек, но жертв может быть гораздо больше, - Бойченко. ВИДЕО

Число погибших мариупольцев увеличивается, в братских могилах похоронили не менее 16 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

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Отмечается, что на Старокрымском кладбище за месяц появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.

Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное. Еще около 5 тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта. Под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах остаются тысячи тел.

"Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как ужасное положение местного населения в оккупации", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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