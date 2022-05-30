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Российские оккупанты обстреливают из ТОС-1А "Солнцепек" и РСЗО "Град" жилые дома в Новомихайловке. ВИДЕО

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Российские оккупанты обстреляли из ТОС-1А "Солнцепек" и РСЗО "Град" жилые дома в Новомихайловке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это военное преступление оккупантов зафиксировали кремлевские пропагандисты. Об этом пишет на своей странице в соцсети журналист Денис Казанский и публикует видео обстрелы.

"Русские военкоры сами документируют военные преступления своей армии и выкладывают видео в сеть. На этом видео из дрона зафиксирован обстрел Новомихайловки на Донетчине. Ранее такое выкладывать стеснялись, а теперь хвастаются. А потом эта же дрянь с выпученными глазами будет кричать о геноциде фашистами", - отмечает Казанский в сообщении к видео.

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Российские оккупанты обстреливают из ТОС-1А Солнцепек и РСЗО Град жилые дома в Новомихайловке 01

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Топ комментарии

  • Sam Johns
    Вот так в них солнцепьоки а в нас б*ять дороги будували і велике будівництво було
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а каком месте там были боевики (??) ВСУ ???
    шоб вам суки такое прилетело в каждую вашу з*сратую дяревню !!!
    (а яке ж мальовниче було село...хоч картини малюй!!! от горе)
  • Garry Grant
    У кацапов так. Куда попал их снаряд,ракета или бомба- там "позиция боевиков ВСУ".
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