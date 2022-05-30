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СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев: В нем видео "героических" боев с соснами. ВИДЕО

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Служба безопасности Украины получила доступ к телефону одного из кадыровцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину. Из его содержимого, в частности, стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют "ток-ток войсками". Ведь вместо боев с украинскими защитниками, эти "пехотинцы путина" героически воюют с… соснами в лесах Луганщины.

И знаете сколько дублей с выстрелами РПГ нужно сделать, чтобы получился "яркий" ролик и "масштабное" сражение? Посмотрите сами…" – говорится в сообщении.

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  • Семен Семен 67083bbc
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