На пляже Одесчины обнаружена и обезврежена российская морская мина, - ОК "Південь". ВИДЕО

В результате шторма, царившего вчера в Черном море, российскую морскую якорную мину сорвало с крепления и вынесло волнами на один из пляжей Одесчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"К счастью, пляж системно патрулируется и отдыхающих не было. Опасная находка обезврежена специалистами подрывной команды ВМС ВСУ. После вывоза в безопасное место, военные специалисты совершили контролируемый подрыв мины", - говорится в сообщении.

В ОК "Південь" обращают внимание всех желающих отдыхать на то, что опасность таких "сюрпризов" в пляжной зоне слишком высока. И не всегда мина будет вести себя сдержанно, вполне вероятный неконтролируемый подрыв.

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