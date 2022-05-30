Перехват разговора двух полковников армии РФ: "Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству", - СМИ. ВИДЕО

"Схемы" получили от одного из разведывательных органов Украины эксклюзивные аудиозаписи, на которых российские полковники обсуждают руководителей так называемой "спецоперации" России в Украине. Один – полковник РФ Власов, руководивший ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015 году. Другой – военный медик Ковтун, родом из Винничины, имеет немало родственников в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Это один из фрагментов разговора двух российских полковников:



"Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно и не слышно, потом вылезет же, мразь, б***ь. Вылезет же какая-то шл**бота вокруг него, бегают вот эти вот, на согнутых ногах, вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики…" – говорит в перехвате один из них.

"Генералов, н***й, пригласили всех туда. Б***ь, никто воевать не умеет, не хочет, все только, б***ь, бодро честь отдавать, больше н***я никого ничего не научили, б***ь", – отвечает ему другой.

Один из собеседников – военнослужащий Вооруженных сил РФ Максим Власов с позывным "Югра". Согласно данным СБУ и расследователей Bellingcat, он один из ответственных за обстрел Мариуполя из "Градов" 24 января 2015 года. Тогда погибли около 30 человек, более сотни получили ранения.

"Потери страшные, парней наших, б***ь. И, ты знаешь, я эту военную немножко историю знаю, сравниваю, вот эта советско-финская война, 39-40-й год, б***ь, один в один, вообще как по шаблону, на**й, пошли", – говорит Власов на перехвате.

С 2018 года Власов в украинском розыске – за тот же обстрел Мариуполя. За этот период Власов из подполковника дорос до звания полковника и на апрель этого года занимает руководящую должность в артиллерийской службе штаба 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа РФ. Также переведен в аналитический отдел штаба 1-й танковой армии, командный пункт которой развернут в Белгородской области России.

А вот один из примеров его "аналитики". Власов говорит о российском министре обороны:

"Шойгу - это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь".

Журналисты также установили собеседника Власова. Это российский военный медик по имени Виталий Ковтун. Вот его оценка действий руководителя Минобороны:

"Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?"

Далее собеседники говорят о других военных руководителях, из окружения Шойгу.

В частности, о генерал-полковнике Павле Плате – советнике министра обороны и начальнике контрольно-надзорного управления Минобороны РФ. А до 2013 года – чиновник МЧС.

"Собрал вокруг себя этих еб***тых МЧС-ников – ну если у нас начальник инспекции генерал-полковник Плат, б***ь. Он вообще в армии не служил, а звание он взял с МЧС, хотя это звание с нарушением всего закона, б***ь", – говорит Власов.

Во время беседы военные дают характеристику и ответственному за командование российскими войсками в войне с Украиной – 60-летнему генералу армии и герою Российской Федерации Александру Дворникову.

"Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у***нов. Вон этот Дворников, вообще, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал "антибендеровский бросок"... Ну, короче, это, вообще конченый, б***ь, безголовый идиот", – описывает генерала Власов.

Не удовлетворены собеседники и командующим войсками Восточного округа РФ Александром Чайко.

"Я с вилами скоро пойду, б***ь, к "‎кремлевской" площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь. Они приободрились, е***утся, б***ь. Почитай, что они там пишут, все, б***ь, довольные", – говорит Ковтун.

Кроме похода "с вилами на Кремль", военный Ковтун говорит с Власовым об обстрелах гражданских объектов и мирных жителей:



"Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, ё***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те".

Виталий Ковтун – военный медик Наро-Фоминского военного госпиталя в России, полковник.

Как выяснили "Схемы", Виталий Ковтун, который говорит о необходимости бомбить Украину, - уроженец села Жабокрич Крыжопольского района Винницкой области. Имеет много родственников в Украине. К примеру, сестра отмечает, что живет в Киеве. И публикует фотографии из центра города. Еще одна сестра живет под Винницей.

"Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев? Чтоб они подумали – да, б***ь, ё***ый в рот, чего-то неправильно всё, чего-то не так, б***ь, делается. Почему, б***ь? В Киев еб***те, в центр города, б***ь, там Верховная Рада, б***ь, дом правительства, б***ь. Е***ите по дому правительства, б***ь. Ну, б***ь, там наверняка никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, б***ь. Все увидят, ё***ый в рот, б***ь. Охранник какой-то там умрёт, б***ь. Ну и всё, б***ь", – говорит Ковтун в перехвате.

Украинец по происхождению, а ныне российский военный медик Ковтун на перехватах также призывает отомстить за крейсер "Москва":

"С*ка, крейсер развалили, н***й, крейсер утопили, б***ь. Ну въе***е вы, б***ь, куда-нибудь, н***й. Тоже в ответку. Тоже по Киеву, б***ь, въ***те, н***й. В***те, б***ь. Нет, б***ь. О чем это говорит? Потому что им на нас п***й".