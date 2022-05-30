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На Донбассе собран максимум боевой мощи армии РФ, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Украины Владимира Зеленского на 96-й день полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении.

Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. Через границу Украины и России была обстреляна и территория Сумской области. Продолжается борьба за Херсонскую область. Шаг за шагом мы освобождаем нашу землю, постепенно приближаемся к той точке, в которой России придется отложить оружие, сосчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется!", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Хотите на ночь глядя в край охренеть от этого мудозвона. Извольте -

    " ... Для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану Уряд відчужив у Міноборони 10 тисяч тонн дизпалива, яке мають повернути за 90 днів.

    Про це йдеться в урядовій постанові № 624 від 25 травня 2022 року...."

    Вам не показалось. Вы все правильно прочитали - изъяли у армии 10 тысяч тонн горючего во время войны. Это же не у "папы" Бени, а у какой-то армии.
  • Dust
    "Вечірній Мудозвон"

    ... как много дум рождает он...
  • Alexey Chernyavsky
    Ты не за свинособак,ты скажи что мы делаем. Мариуполь ты уже про. ,,,л.
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