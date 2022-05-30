На Донбассе собран максимум боевой мощи армии РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Украины Владимира Зеленского на 96-й день полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении.

Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. Через границу Украины и России была обстреляна и территория Сумской области. Продолжается борьба за Херсонскую область. Шаг за шагом мы освобождаем нашу землю, постепенно приближаемся к той точке, в которой России придется отложить оружие, сосчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется!", - сказал Зеленский.

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