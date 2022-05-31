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Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожает российскую БМП. ВИДЕО

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Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожил российскую БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовано в соцсети.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Це не Танька там шухерить?
  • 5 копійок
    Таран щеголяє по Словенії в червоних тухлях і дуже задоволений.
  • Яр Холодний
    Їдуть кацапи на БМП по Україні І тут доганяє їх "Стугна":
    - Хлопці! не "швидіть" так! Ви ж любите "гарячий "хахлушок"? Давайте цілуваться!
    Та й зацілувала до смерті!
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