Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожает российскую БМП. ВИДЕО
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Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожил российскую БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовано в соцсети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовано в соцсети.
Це не Танька там шухерить?
Таран щеголяє по Словенії в червоних тухлях і дуже задоволений.
Їдуть кацапи на БМП по Україні І тут доганяє їх "Стугна":
- Хлопці! не "швидіть" так! Ви ж любите "гарячий "хахлушок"? Давайте цілуваться!
Та й зацілувала до смерті!