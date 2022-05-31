Украинские пилоты семь раз прорывались к защитникам "Азовстали", доставляя боеприпасы и необходимое снаряжение. ВИДЕО

К защитникам "Азовстали" летало 16 вертолетов, загруженных необходимым снаряжением. Каждый раз украинские пилоты успешно доставляли боеприпасы, еду, воду и медикаменты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепр оперативный, всего было семь таких миссий. Во время одной из них для усиления гарнизона было переправлено 72 бойца полка "Азов".

Только на обратном пути во время пятой и седьмой миссии оккупантам удалось сбить по одному украинскому вертолету. Также захватчики уничтожили вылетевший на помощь сбитым украинским пилотам поисково-спасательный борт.

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