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Украинские пилоты семь раз прорывались к защитникам "Азовстали", доставляя боеприпасы и необходимое снаряжение. ВИДЕО

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К защитникам "Азовстали" летало 16 вертолетов, загруженных необходимым снаряжением. Каждый раз украинские пилоты успешно доставляли боеприпасы, еду, воду и медикаменты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепр оперативный, всего было семь таких миссий. Во время одной из них для усиления гарнизона было переправлено 72 бойца полка "Азов".

Только на обратном пути во время пятой и седьмой миссии оккупантам удалось сбить по одному украинскому вертолету. Также захватчики уничтожили вылетевший на помощь сбитым украинским пилотам поисково-спасательный борт.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це яким чином його відмазує героїзм і ризик пілотів? Пілоти, до речі затикали своїми життями його про*оби. І три екіпажі загинуло, два - разом з пораненими.
  • vigo
    Свого часу деякі військові під час АТО дозволили собі не потиснути руку Пороху на знак неводоволення його рішеннями як командувача.
    Цікаво, цього разу, як найвеличніший "на харківщині" відвідував "передові позиції", хоч хто-небудь із військових дозволив собі хоч слово невдоволення його рішеннями по Маріуполю, Харкову, Півдню України?
    Чм всі усім задоволені?
  • Tierre
    "Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійця полку "Азов"

    В оточене місто, деблокувати яке не було жодної можливості, замість 6 тонн *********** та продовольства переправили ще бійців???
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