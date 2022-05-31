"ЧВК-шники все полегли, толку их#я от них нет": Оккупант жалуется жене, что ВСУ разбили подразделение "вагнеровцев". АУДИО
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Российские оккупанты боятся воевать против украинских защитников. После того, как ВСУ ликвидировали элитную часть рашистов, "рядовые" оккупанты не хотят идти в бой.
Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них#я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл#, спецназ, нах#й! Подготовленный, еб#ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х#й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", - рассказывает оккупант жене.
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